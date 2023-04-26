Join Us Tomorrow! Equipping God's Army
FREE Zoom Event: April 27.2023. 7PM PST. Join me, Dr. Judy Mikovits and other powerful speakers for 'Equipping God’s Army.' RSVP to callingallpastors@patriotview.us for this FREE event.
April 26, 2023: Tomorrow - April 27. 2023. 7pm PST (10pm EST) - Join me! Dr. Judy Mikovits, Andrew Serafini, Pastor Dave Bryan, and other powerful speakers for Equipping God’s Army.
We will be addressing the unlawful overreach of the Federal government and how you can act locally to regain authority in your communities, exercise your Constitutional righ…